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غانا تخطف نقطة على ملعبها من أوغندا

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غانا تخطف نقطة على ملعبها من أوغندا غانا تخطف نقطة على ملعبها من أوغندا

خطف منتخب غانا نقطة صعبة على ملعبه في مواجهة أوغندا خلال مواجهة المجموعة الخامسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم بالمغرب 2015 يوم السبت.

ونجحت أوغندا في التقدم بهدف في الدقيقة 45 عن طريق ماويجي قبل نهاية الشوط الأول بتصويبة من داخل منطقة جزاء غانا.

ثم نجح أصحاب الأرض في الحصول على ركلة جزاء سددها أندري أيو في الدقيقة 48.

ومنع القائم الغاني الضيوف من تسجيل الهدف الثاني من تصويبة خدعت الحارس ومرت ولكنها ارتطمت في القائم وعادت للملعب مرة أخرى.

بتلك النتيجة تتصدر غينيا المجموعة الخامسة بعد فوزها 2-1 على توجو، ويأتي في المركزين الثاني والثالث المنتخبين أوغندا وغانا.

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