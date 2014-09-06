فتاة يابانية تتأهل إلى المرحلة التالية بمسابقة “أراب أيدول”

استطاعت فتاة يابانية، بأغنية “أعطني الناي” لفيروز، أن تنتزع بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من برنامج “آراب أيدول” أو “محبوب العرب” متجاوزة آلاف المتسابقين من الناطقين بلغة الضاد، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

قطعت يابانية ما يقرب من 8 آلاف كيلومتر لتنافس بأغنية “أعطني الناي” لفيروز وتجتاز مرحلة تجارب الأداء في الموسم الثالث لبرنامج المواهب العربي “آراب أيدول”.

وحصلت اليابانية على واحدة من أربع بطاقات تأهل للمرحلة الثانية منحت للفائزين من بين آلاف المتقدمين في دبي. ومن بين أكثر من خمسة آلاف متقدم في بيروت اختارت لجنة التحكيم سبعة أصوات فقط للمنافسة في المرحلة المقبلة.

وذكرت “MBC” على موقعها أن الفتاة اليابانية ناو كوياسو تُعتبر الأولى في بلدها من حيث التحدث باللغة العربية، فقد أظهرت اهتماما كبيراً باللغة منذ فترةٍ طويلة حيث بدأت تحفظ الأغنيات وتكتبها، فتردّدها بصوتٍ جميل. وأضاف الموقع أن ناو إختارت برنامج محبوب العرب لتطل من خلاله على الجمهور العربي للمرّة الأولى إذ أنّه الأكثر متابعةً في العالم العربي ولديه قاعدة جماهيرية واسعة جدّاً، وهذه الأسباب جعلتها تتعلّق بالبرنامج وتقطع 7880 كلم للوصول إلى دبي.

وتضم اللجنة ثلاثة من أشهر المغنيين في العالم العربي هم الإماراتية أحلام واللبنانيين نانسي عجرم ووائل كفوري والموزع والملحن المصري حسن الشافعي.

وتشمل جولة تجارب الأداء هذا العام محطات جديدة من بينها الأراضي الفلسطينية، موطن الفائز محمد عساف الفائز في الموسم السابق.