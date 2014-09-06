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السمان: المرأة المصرية قادرة على المشاركة السياسية والنجاح فيها

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السمان: المرأة المصرية قادرة على المشاركة السياسية والنجاح فيها السمان: المرأة المصرية قادرة على المشاركة السياسية والنجاح فيها

جانب من المؤتمر

قالت ميرفت السمان، رئيس اتحاد الجمعيات المصرية لذوي الإعاقة، أن المرأة المصرية  قادرة على المشاركة السياسية والنجاح فيها بقوة، مشيرة إلى أن لها دور مؤثر في العمل السياسي ظهر جلياً فى الانتخابات الرئاسية الماضية والاستقتاء على دستور 2014 .

وأكدت السمان، خلال المؤتمر الختامي لمبادرة “صوتي حيفرق” حول تعزيز المشاركة النسائية من ذوى الإعاقة”، استمرار المبادرة في العمل على الأرض خلال الفترة المقبلة بجميع المحافظات.

وفي سياق متصل، أشارت نجلاء العربي، مدير الاتصالات بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يسعى لنصرة المرأة رغم الظروف الصعبة التى تمر بها، لافتة إلى أن المجتمع يمثل حاجزا أمام المرأة من ذوي الإعاقة في الوصول إلى المناصب القيادية بالدولة.

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