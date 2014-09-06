أمن الأقصر يضبط تاجري مخدرات بمركز أرمنت

تمكنت قوات الشرطة بمركزأرمنت جنوبي غرب الأقصر، من ضبط تاجري مخدرات وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقريتي الرياينة والرزيقات التابعتين لدائرة المركز.

تلقي اللواء منتصر أبو زيد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت يفيد بضبط المدعو “الشاذلي .م. م. م – 24 سنة عامل” ومقيم الرزيقات بحري، وبحوزته 24 طربة حشيش، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي قدره 1100 جنيه حصيلة البيع، كما تم ضبط أحد العملاء ويدعى “محمد .ج. م.ع – 23 سنة – عامل” ومقيم ذات الناحية، وذلك أثناء شراؤه المخدرات من الأول، كما تم ضبط المدعو “محمد .ع. م – 31 سنة – عامل” ومقيم الرزيقات قبلي، وبحوزته 15 قرص مخدر بقصد الاتجار.

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.