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صورة - السلطان إبرا يسجل في كل الدقائق

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صورة - السلطان إبرا يسجل في كل الدقائق صورة - السلطان إبرا يسجل في كل الدقائق

باب مجد جديد دخله السلطان زلاتان إبراهيموفيتش بعد إحرازه أهداف في كل الدقائق الـ90 في المباريات.

إبرا دخل التاريخ يوم الخميس بعد أصبح الهداف التاريخي لمنتخب السويد برصيد 50 هدف في 99 مباراة بقميص .

وسجل إبرا هدف علي طريقته الخاصة بكعب القدم في مرمي إستونيا في مباراة ودية لمنتخب السويد، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب.

شاهد - هدف بطريقه خاصة يدخل إبراهيموفيتش التاريخ

إبراهيموفيتش سجل هدفين في مرمي إستونيا، الأول في الدقيقة الثالثة والثاني في الدقيقة 24.

دقائق أدخلت إبراهيموفيتش التاريخ، إذ أصبح قد سجل في كافة دقائق اللعب سواء أهداف مع المنتخب أو الفرق التي لعب لها مثل برشلونة، إنتر ميلان، وحاليا باريس سان جيرمان.

وطوال مسيرته المليئة بالإثارة والأهداف الرائعة، سجل الملك إبرا 369 هدف.

صحيفة "ديلي ميل البريطانية" برزت عدد أهداف إبراهيموفيتش في كل دقائق اللعب الـ90، إلى جانب 3 أهداف في الأوقات الإضافية من المباريات.

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