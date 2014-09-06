بطريرك كييف: «بوتين» واقع تحت تأثير مس شيطاني

قال البطريرك فيلاريت، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، السبت، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين واقع تحت تأثير مس شيطاني وسيصاب بلعنة أبدية إذا لم يعلن التوبة.

وأشار فيلاريت إلى قصة قتل قابيل لأخيه هابيل في الإنجيل.

وأوضح :«بأسف شديد يجب أن أقولها الآن علنا إن من بين الحكام في هذا العالم.. ظهر قابيل جديد ليس باسمه وإنما بأفعاله».

وأضاف :«ومثلما حدث في أول حادثة قتل للأخ في التاريخ بيد قابيل فإن هذه الأفعال تظهر أن الرئيس الروسي يقع تحت تأثير الشيطان».

وتابع أن بوتين تعمد إثارة الصراع في أوكرانيا بإرسال المرتزقة والجنود والأسلحة عبر الحدود ونشر الأكاذيب بشأن ما يحدث عبر وسائل الإعلام في روسيا.