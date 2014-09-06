إيران تجبر طائرة يستأجرها «التحالف الدولي» على الهبوط: ندافع عن سيادتنا

أكد مسؤول إيراني بارز أن بلاده أجبرت الطائرة التجارية المستأجرة من قبل قوات التحالف في أفغانستان على الهبوط على الأراضي الإيرانية جاء من أجل دفع النفقات واستكمال الأوراق اللازمة.

ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن العضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني منصور حقيقت بور قوله «يجب أن يعلم الأمريكيون أننا ندافع بقوة عن سيادتنا الإقليمية برا وبحرا وجوا، وينبغي عليهم مراعاة التدابير الدولية في هذا الصدد، وإلا فإنهم سيواجهون مثل هذا الموقف».

> يذكر أن الطائرة مستأجرة من شركة «فلاي دبي» الإماراتية لتقل نحو 100 من العسكريين الأمريكيين واثنين من الكنديين من قاعدة باجرام في أفغانستان إلى دبي بالإمارات، تم إجبارها على الهبوط في مطار بندر عباس جنوب إيران بعد أن تشكك المسئولون الإيرانيون في مسار رحلة الطائرة.