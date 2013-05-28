اتفاق بين عمال شركة بهجت والإدارة لصرف 8% من الأجر التأمينى للعمال

وقعت وزارة القوى العاملة والهجرة اتفاقية عمل جماعية بين كل من مجموعة شركات بهجت للأجهزة الكهربائية، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وأعضاء اللجنة النقابية، ممثلين عن العاملين بمجموعة شركات أحمد بهجت، تقضى بصرف ما يعادل 8% من الأجر التأمينى الشامل الحالى فى نهاية شهر يونيه.

ونص الاتفاق على احتساب القيمة الإجمالية لهذه الزيادة والبالغة 8% من الأجر التأمينى الثابت والمتغير، وتوزيع هذا المبلغ الإجمالى بالتساوى بين جميع العمال بالشركة دون ربطه كنسبة من الأجر التأمينى لكل عامل، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كل العمال، وهو ما يحقق الغرض من صرف هذه العلاوة المنصوص عليها فى الاتفاقية الجماعية على أنها علاوة "خاصة"، وهو ما يحقق وجهة نظر إدارة الشركة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين عمالها.

ونصت الاتفاقية على زيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العمال بنسبة 15%، بحيث لا يتجاوز الأجر الأساسى التأمينى للعامل أجره الأساسى، وأن يتم تطبيق ذلك فى أقرب وقت يسمح به قانون التأمين الاجتماعى.

وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية مالية نهائية لكافة المطالب المالية للعمال لدى مجموعة الشركات، حتى تاريخ توقيعها، ولا يخل ذلك بحقوقهم القانونية، والزيادات التى تقررها الدولة أو اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى، أو أى حقوق يتم إقرارها مستقبلاً وفقاً للقانون.