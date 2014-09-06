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إطلالات متواضعة لنجمات حفل بياف

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إطلالات متواضعة لنجمات حفل بياف إطلالات متواضعة لنجمات حفل بياف

السبت 06-09-2014 13:20

بعد حفل الموركس دور 2014 الذي شاهدنا فيه أجمل إطلالات النجمات العربيات، أقيم ليلة البارحة حفل بياف، وحضرت العديد من النجمات العربيات بإطلالات متواضعة نوعاً ما على سجادته الحمراء.

حضرت النجمة إليسا حفل بياف بلوك جميل لكنه أقرب إلى العادي بفستان تركوازي أنيق بأكمام طوية، أما الفنانة التونسية لطيفة فقد اختارت اللون الذهبي بفستان براق وتصميم بسيط، ولعل الإطلالة الأجمل في هذا الحفل كانت للممثلة نادين الراسي بفستان أبيض جميل من تصميم روبير أبي نادر.

وقد كانت كوارث الموضة حاضرة على السجادة الحمراء للحفل في إطلالة الفنانة نجوى سلطان التي بدت وكأنها تتقمص شخصية باربي بطريقة سيئة وغير جذابة.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في حفل بياف ليلة البارحة، وأخبرينا برأيك.

 

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