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تغييرات جديدة بعدد من قيادات الكهرباء

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تغييرات جديدة بعدد من قيادات الكهرباء تغييرات جديدة بعدد من قيادات الكهرباء

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء مجموعة تغييرات لعدد من قيادات قطاع الكهرباء اليوم السبت بمختلف القطاعات.

وقال “شاكر” في بيان له مساء اليوم السبت أن التغييرات ضمت تعيين المهندس محمد مصطفى أحمد رحيم، عضوا متفرغا بالشركة القابضة للكهرباء لشئون شركات الإنتاج والنقل والتوزيع بدلا من المهندس مدحت رمضان على أبوطالب. وتعيين المحاسبة نادية عبدالعزيز قطري عضو متفرغ بالشركة القابضة للشئون المالية والادارية بدلا من المحاسب منير عبدالحكيم أحمد عطوة، وتعيين المهندس الحسيني الحسيني أحمد الفار رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بدلا من المهندس محمد رحيم، وتعيين المهندس حمدي محروس سالم عكاشة رئيسا لمجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بدلا من الحسيني أحمد الفار.

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