رسميًا.. إعلان القوائم النهائية للانتخابات التونسية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار أن القوائم المقبولة بصفة نهائية في الانتخابات التشريعية بلغ عددها 1316 بالداخل والخارج.

وأوضح رئيس الهئية، اليوم السبت، أن المداولات أسفرت حتى الآن عن إقصاء 192 قائمة لم تستوفِ الشروط القانونية المفروضة، وفق ما نقلت صحيفة «الشروق» التونسية.

وأشار صرصار إلى أن القوائم المقبولة في الداخل تتوزع بواقع 132 قائمة حزبية و140 قائمة ائتلافية، و348 قائمة مستقلة، فيما توزعت القوائم المقبولة في الخارج بين 82 حزبية و17 مستقلة و17 ائتلافية. ولفتت الهيئة، أمس الجمعة، إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، في انتخابات تحظى باهتمام محلي ودولي كبير.