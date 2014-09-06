سيلفا وكارباخال: حماس منير الحدادي سيفيد المنتخب الإسباني

(إفي): توقع الدوليان الإسبانيان ديفيد سيلفا وداني كارباخال يوم السبت أن يساهم استدعاء مهاجم برشلونة الصاعد منير الحدادي للمنتخب الإسباني بـ"الحماس".

وقال سيلفا: "انه لاعب يقوم بالأمور على نحو جيد، وهو في منتخب الشباب تحت 21 عاما الذي يمد المنتخب الأول بلاعبين، إذا استدعاه المدرب، فلابد من أنه يستحق ذلك".

ومن جانبه أوضح كارباخال: "منير سيساهم بالكثير من الحماس كغيره من اللاعبين الجدد الذين انضموا للمنتخب، أنها المرة الأولى التي يشارك فيها مع المنتخب الأول، وستكون لديه رغبة كبيرة".

وتعرض دييجو كوستا، رأس حربة تشيلسي الإنجليزي، لإصابة عضلية بعد مباراة ودية الخميس أمام فرنسا، والتي خسرها الماتادور 0-1 في باريس، ليترك معسكر المنتخب ويتأكد غيابه عن مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2016 أمام مقدونيا يوم الاثنين بمدينة فالنسيا.

وبشكل عاجل قرر فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني توجيه الدعوة للحدادي، الذي لعب الخميس مباراة مع منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عاما أمام المجر.