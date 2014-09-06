رونالدو: أدعم بيريز 100%

(إفي): بدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشكوك حول علاقته برئيس ناديه ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، حيث أكد أنه يدعم الرئيس بنسبة 100%.

وكان رونالدو قد أثار الجدل مؤخرا بسبب تصريح علق خلاله على حركة انتقالات اللاعبين التي قام بها ناديه هذا الصيف، حيث قال: "لو كنت مكان الرئيس ربما لن أقوم بأمور مماثلة".

وتم تفسير تصريح رونالدو على أنه انتقاد لبيريز بعد التفريط في الأرجنتيني أنخل دي ماريا والإسباني شابي ألونسو، والتعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجز والألماني توني كروس.

وأكد فلورنتينو في تصريحات يوم الجمعة بأن علاقته قوية برونالدو، وأن الأخير أهداه نسخة من الكرة الذهبية قبل أيام كدليل على متانة صداقتهما.

في المقابل أوضح أفضل لاعب في العالم وأوروبا على حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي أن تصريحاته "فهمت بشكل خاطيء"، وأنه يدعم قرارات بيريز بنسبة "100%".

كما أكد أن ريال مدريد تعاقد مع لاعبين جدد "على أعلى مستوى"، وأن "الفريق الحالي قوي ومكتمل بانضمامهم".