بالفيديو .. مرتضى: أبو تريكة إرهابي وشيطان

هاجم مرتضى منصور رئيس لجنة الزمالك محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل يوم السبت في اجتماع لجنة الأندية بمقر النادي الأبيض.

وجاء هجوم مرتضى بعدما دافع أبو تريكة عن مجموعات الأولتراس، وسط مطالبة رئيس الزمالك بحلها واعتبارها جماعات إرهابية.

وأشاد أبو تريكة ببيان وادي دجلة الذي رفض فيه حل مجموعات الأولتراس، وقال عبر حسابه على "تويتر": "لم نتعود من الأهلي أن يساق".

وقال مرتضى في كلمته: "فعلا يا أبو تريكة، الأهلي ليس من يساق فهو أكبر منك ومن غيرك، من أنت أصلا؟".

وتابع مهاجما "أنت إرهابي يا أبو تريكة، شيطان ولست قديسا".

وواصل متما "لا أعرف لماذا أنت حر حتى الآن، فمصيرك يجب أن يكون مصير محمد مرسي".

وزعم مرتضى أنه تلقى مكالمة هاتفية من ابن عم أبو تريكة، هدده فيها بالقتل إذا تعرض للنجم الدولي السابق.

شاهد فيديو هجوم مرتضى على أبو تريكة كاملا