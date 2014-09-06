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صورة – مرتضى يطرح استمارة حضور الجماهير للمباريات

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صورة – مرتضى يطرح استمارة حضور الجماهير للمباريات صورة – مرتضى يطرح استمارة حضور الجماهير للمباريات

طرح مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية استمارة حضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد، خلال اجتماع اللجنة يوم السبت في مقر نادي الزمالك.

وقال مرتضى في الاجتماع: "هذه هي صورة استمارة طلب حضور المباريات، والتي سنعتمدها للموسم الجديد".

وتابع "سيكون هناك اجتماع مع وزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية لعرض الاستمارة، وتحديد شكل الحضور الجماهيري للمباريات".

واشتملت الاستمارة على خانة لصورة المتقدم بطلب لحضور المباراة، مع الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي والمؤهل الدراسي.

هذا طبعا بالإضافة إلى عنوان المنزل ومحل العمل، ومعلومات أخرى.

ويتعهد صاحب الطلب بالخضوع للتفتيش ذاتيا على بوابات الاستاد.

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فيديو اليوم السابع