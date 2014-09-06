غدًا.. افتتاح ملتقى طلاب الجامعات العربية بجامعة طنطا بحضور وزير التعليم العالي

تنظم جامعة طنطا غدًا الأحد الملتقى الطلابي الإبداعى السادس عشر عن المجلس العربى لتدريب طلاب الجامعات العربية تحت عنوان “جسر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل”، وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي واللواء محمد نعيم محافظ الغربية والدكتور ناصر الحنيطي مدير المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية.

وقال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا أن الجامعة استقبلت حوالى 75 طالبًا وأستاذًا جامعيًا يمثلون جامعات السعودية، الأردن، السودان، سلطنة عمان، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، اليمن إلى جانب وفود من جامعات أسيوط، الإسكندرية، المنوفية، بنها، حلوان، أسوان، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جامعة طنطا التى ستشارك بعدد من الأبحاث فى هذا الملتقى.

ومن جانبه أكد الدكتور محسن محمود مقشط نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن فعاليات الملتقى تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب من طلاب الجامعات العربية، وتدعيم الانتماء العربى لديهم وتوثيق الأواصر وتبادل الخبرات بين الجامعات المشاركة من خلال عدد من المحاور فى البحث العلمى والإبداع التكنولوجى والنشاط الفنى، والنشاط الثقافى من خلال مسابقات فى الشعر والزجل والقصة القصيرة ومحاضرات تثقيفية لبعض رموز الثقافة العربية، وورش عمل لمناقشة المشكلات والتحديات التى تواجه الأنشطة الطلابية العربية مع عرض للتجارب الطلابية الرائدة التى نفذها طلاب تلك الجامعات، الملتقى رسالة فى ذلك التوقيت، للعالم بصفة عامة والعالم العربى بصفة خاصة، بأن مصر القوية المستقرة قد عادت لتمارس دورها الريادى فى قيادة المنطقة العربية.

ومن المقرر انعقاد جلسات وفعاليات ولجان تحكيم الملتقى اعتبارًا من غدا الأحد لمدة 3 أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع الطبى، والجلسة الختامية يوم الأربعاء فى قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة لإعلان التوصيات والمشاريع الفائزة وتوزيع الجوائز، على أن يخصص يوم الخميس لجولة سياحية للوفود المشاركة لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية.