أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الزراعة ترفض استلام محصول الأرز بالقليوبية

Google+ Print
الزراعة ترفض استلام محصول الأرز بالقليوبية الزراعة ترفض استلام محصول الأرز بالقليوبية

أعلن المهندس محمد سامى، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، عن رفض المديرية استلام محصول الأرز من المزارعين، نظرا ً لصدور قرارات بمنع زراعته بالمحافظة، نظرًا لتأثيره الكبير على نقص المياه بمختلف مناطق المحافظة.

وأشار سامي، أن الحالة الوحيدة لاستقبال المحصول من المزارعين هو صدور قرار بإستلامه، كما يحدث مع محصول القمح، موضحاً أن تحديد سعر طن الأرز يكون للمحافظات المسموح فيها بزراعته فقط أما فى القليوبية فيترك المزارعين وشأنهم فى التصرف فى المحصول طالما لم تصدر تعليمات باستلامه .

وأكد وكيل الوزارة، على وجود تنسيق كامل مع جهاز شئون البيئة وقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة بشأن التعامل مع ظاهرة حرق قش الأرز التى تتسبب فى السحابة السوداء سنوياً وتحويله إلى أسمدة من أجل الحفاظ على البيئة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا