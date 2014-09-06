الزراعة ترفض استلام محصول الأرز بالقليوبية

أعلن المهندس محمد سامى، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، عن رفض المديرية استلام محصول الأرز من المزارعين، نظرا ً لصدور قرارات بمنع زراعته بالمحافظة، نظرًا لتأثيره الكبير على نقص المياه بمختلف مناطق المحافظة.

وأشار سامي، أن الحالة الوحيدة لاستقبال المحصول من المزارعين هو صدور قرار بإستلامه، كما يحدث مع محصول القمح، موضحاً أن تحديد سعر طن الأرز يكون للمحافظات المسموح فيها بزراعته فقط أما فى القليوبية فيترك المزارعين وشأنهم فى التصرف فى المحصول طالما لم تصدر تعليمات باستلامه .

وأكد وكيل الوزارة، على وجود تنسيق كامل مع جهاز شئون البيئة وقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة بشأن التعامل مع ظاهرة حرق قش الأرز التى تتسبب فى السحابة السوداء سنوياً وتحويله إلى أسمدة من أجل الحفاظ على البيئة .