وقفة للمحامين بالسويس تنديدًا بتعدى ضابط على زميل لهم ‎

نظم العشرات من المحامين فى السويس، وقفة احتجاجية أمام نيابة السويس بمجمع المحاكم احتجاجًا على قيام ضابط بقسم السويس بالتعدى على زميل لهم، وطالبوا باتخاذ إجراء قانونى ضده.

قال المحامين فى تصريحات صحفية إن ضابط برتبة ملازم أول تعدى على زميلهم المحامى إسلام سعد حجازى، داخل قسم شرطة السويس، وقام بصفعة على وجهة ومزق ملابسة.

وقال المحامى المعتدى عليه إسلام سعد، إنَّه كان الواقعة حدثت بعد الساعة الواحد والنصف من صباح اليوم السبت، حيث اعترضة ضابط الشرطة خلال دخولة القسم، وحينما اخبرة انه محامى وحضر لتحرير محضر وممارسة عملة الطبيعى كمحام، منعه الضابط من الدخول وطالبة بالتوجة للنيابة والقيام بعملة هناك وحدث مشادات كلامية وقام بالتعدي عليه بالضرب على وجهه.

ومن جانبة قال اللواء طارق الجزار مدير امن السويس ان الواقعة كانت فى الاصل مشادات كلامية، ومع حمية الحديث بين الضابط والمحامى تطورت الى مشاجرة بسيطة، وانتهى الامر وتصالحوا عقب ذلك داخل القسم، لافتًا أن الواقعة أمام نيابة السويس تحقق فيها.

وكشف مدير الأمن فى تصريحات صحفية ان هناك محامان متقدمان للترشيح فى انتخابات نقابة المحامين هما من أشعلا الموقف ودعوا بقية المحامين لتنظيم وقفة وتعطيل العمل، بالرغم من تصالح الضابط والمحامى مطالبا وسائل الاعلام بالتحلى بالموضوعية فى معالجة الواقعة، وعدم التهويل وعدم التجنى على الشرطة وتصديق من يسعون لاضعاف جهاز الشرطة بعد تعافية.