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حملة موسعة بحي فيصل لحل مشكل الصرف الصحي

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حملة موسعة بحي فيصل لحل مشكل الصرف الصحي حملة موسعة بحي فيصل لحل مشكل الصرف الصحي

قام العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل، بعقد لقاء جماهيرى مع أهالى فيصل، للتعرف على مشاكلهم بعد عشرات الشكاوي من المواطنين بوجود مشكلة بشباكات الصرف الصحى، حيث تم تدشين حملة موسعة من قبل مسئولو الحي لحل مشاكل الصرف الصحي بالمناطق التى تعاني من مشاكل بالشبكة.

وأشار بيان صادر من الحي، إلي أن رئيس الحى قام بالإتصال بمدير فرع الصرف بالشركة القابضة، وتم حل عدد كبير من المشاكل، حيث قام رئيس الحي عقب ذلك بزيارة لجمعية الحسين بالصفا والمروة، للاتفاق على بدء حملة نظافة بالمنطقة، وناشد رئيس الحي المواطنين بضرورة التفاعل والايجابية، للعمل على المشكلات والنهوض بالمحافظة، والإبلاغ عن أى مشاكل لحلها بشكل فوري.

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