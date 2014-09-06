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بالفيديو.. وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية في كفر الشيخ

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بالفيديو.. وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية في كفر الشيخ بالفيديو.. وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية في كفر الشيخ

محمد إبراهيم وزير الداخلية

اطمأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على الحالة الأمنية بكفر الشيخ .

وتوجه الوزير إلى عدد من الشوارع بمدينة كفر الشيخ غرب وشرق المدينة وقسم ثاني بغرب مدينة كفر الشيخ والذي تأكد من خلال جولته أن الحالة مستقرة بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن حق توفير الأمن للمواطن أمر حتمي، مشدداً على أهمية أداء رجال الأمن عملهم بإتقان ودرجة كبيرة .

والتقى الوزير باللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ في مكتبه لمناقشة الوضع الأمني والإطلاع على ما يقوم به رجال الأمن لعودة الأمن لمكانته وتقديم الخدمات الشرطية للمواطن وحسن معاملة المواطنين، كما تقابل وزير الخارجية مع أسرة الشهيد النقيب أحمد محمد حجازي الذي استشهد في العملية الإرهابية في رفح ووافق على أدائها فريضة الحج، كما وافق على إلحاق شقيق الشهيد لكلية الشرطة .

ثم توجه الوزير لعقد اجتماع بنادي الشرطة بعدد من القيادات الأمنية والضباط قبل لقاءه بأعضاء نادي الشرطة والأفراد .

واستمع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لمطالب مجلس إدارة نادي أفراد الشرطة التي تقدموا بها خلال الاجتماع الذي يعقد الآن بنادي الشرطة .

وطالب بلال سعيد رئيس مجلس إدارة نادي أفراد الشرطة ببدء العمل بمستشفى الشرطة بكفر الشيخ للضباط والأفراد والتي خصص لها مبنى القضاء العسكري بمدينة كفر الشيخ وحدد لتحويلها لمستشفى 4مليون جنيه و600ألف والبدء في طرح المناقصة وافتتاحها بمجرد الإنتهاء منها كما وعد الوزير في مرات سابقة .

وطالب مجلس إدارة نادي أفراد الشرطة بسرعة تخصيص قطعة أرض لإقامة نادي أفراد الشرطة بكفر الشيخ، كما ناقش الأفراد عدد من المطالب الخاصة بهم وسبل تحقيقها .

وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن شغله الشغل إرجاع الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة وأن حسن التعامل مع المواطنين لا يخل بطبيعة العمل الشرطي ولا بقدرة جهاز الشرطة على خدمة المواطن .

وأكد اللواء وزير الداخلية إن زيارته للمحافظات للوقوف على الحالة الأمنية وبحث احتياجات الأفراد والوقوف على المستوى الأمني ومناقشة أبنائي من الأفراد والضباط في مطالبهم وما يحتاجونه .

 

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