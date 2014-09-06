"طرق دبي" أول جهة حكومية تدعم العلامة التجارية لدبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات دعمها للعلامة التجارية الجديدة لدبي، من خلال تطبيق الشعار الجديد للإمارة في وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو دبي وحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي، وفي لوحات أرقام المركبات الخاصة، إلى جانب بطاقات (نول)، كما سيتم الترويج للعلامة في أجهزة اصدار تذاكر بطاقات (نول)، وفي اجنحة مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات العالمية وفي الموقع الإلكتروني، وبذلك نكون الهيئة أول جهة حكومية تدعم العلامة التجارية لدبي.

وأعرب مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، عن سروره كون هيئة الطرق والمواصلات أول جهة حكومية تدعم العلامة التجارية الجديدة لإمارة دبي ، مؤكداً التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باستخدام العلامة التجارية الجديدة واعتمادها في التسويق الدولي لإمارة دبي للتأكيد أن الإمارة تعمل بروح الفريق الواحد وتتحدث بصوت واحد لمواطنيها وزوارها.

وقال إن هيئة الطرق والمواصلات بما تملكه من بنية تحتية متميزة ومنظومة متكاملة من شبكة النقل الجماعي، وهوية مؤسسية ذات سمعة محلية وعالمية رسختها من تأسيسها في نوفمبر 2005، ستشكل رافداً قوياً في الترويج للعلامة التجارية الجديدة لدبي، من خلال وضع العلامة التجارية في جميع وسائل النقل الجماعي (المترو، الحافلات، وسائل النقل البحري، مركبات الأجرة)، كما سيتم وضع العلامة (اختيارياً) في لوحات أرقام المركبات الخاصة.

من جانبه اشاد هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بالتعاون الكبير بين الدائرة والهيئة مؤكدا أن رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي التي اطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، هي الإطار الذي نستلهم منه جميعا في القطاع السياحي العمل الجاد على الطريق الصحيح مشيرا الى أن هذه الرؤية أصبحت النهج الذي تسير عليه جميع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف أنه من اجل تحقيق الأهداف التي حددتها هذه الرؤية فإن أحد المهام التي اضطلعنا بها هذا العام هي استحداث علامة تجارية جديدة لدبي والتسويق للإمارة كوجهة سياحية يجب زيارتها وذلك في اطار ضمان النمو المستمر في عدد الزوار.

> وأشار المري الى أن العلامة التجارية الجديدة سوف تستخدمها العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي في إطار التعاون والتكامل بين كل القطاعات لجعل دبي مدينة استثنائية سواء للزوار أو المقيمين.

واختتم المري تصريحاته قائلا: "يسرنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الترويج للعلامة التجارية عن طريق استخدام الشعار الجديد على كافة وسائل المواصلات ومن بينها سيارات التاكسي والباصات وعربات المترو وهو الأمر الذي يدعم العمل الذي تقوم به دائرة السياحة والتسويق التجاري."

من جانبها قالت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: ستقوم الهيئة بوضع العلامة التجارية الجديدة لدبي في مختلف وسائل النقل الجماعي، حيث سيتم وضع العلامة التجارية (دبي) عند اسم وسيلة النقل مثل (باص دبي) و(تاكسي دبي) و(مترو دبي) و(فيري دبي) و(الباص المائي دبي) و(التاكسي المائي دبي)، كما ستقوم بوضع تصميم جديدة للوحات ارقام المركبات الخاصة تضاف له العلامة التجارية لدبي، وسيكون وضع اللوحة الجديدة اختيارياً لملاك المركبات.

وأضافت: وضعت الهيئة خطة تسويقية وإعلانية متكاملة للترويج لعلامتها التجارية الجديدة، تنقسم إلى مرحلتين، الأولى قصيرة المدى وهي عباره عن حمله إعلانية تحت شعار (معاً نمضي بدبي قدماً) حيث سيتم تغليف عدد من حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة بملصقات العلامة التجارية لدبي، كما ستقوم بإطلاق إصدار خاصة من بطاقات (نول)، إلى جانب وضع ملاصقات بالعلامة التجارية في اجهزة اصدار بطاقات (نول)، أما المرحلة الثانية فتشمل وضع العلامة التجارية لدبي في جميع وسائل النقل الجماعي بحيث يقترن اسم وسيلة النقل مع العلامة التجارية.