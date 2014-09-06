كوكي ولي عهد ملك وسط إسبانيا.. شابي هيرنانديز

وقع اختيار المدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي على اللاعب الشاب كوكي ريسوريكسيون ليكون وريثا شرعيا لمايسترو خط الوسط بمنتخب إسبانيا، المعتزل دوليا مؤخرا، شابي هرنانديز، بعدما اقتنع بامتلاكه كل صفات الشخصية القيادية.
لم يكن اختيار نجم أتليتكو مدريد، ابن الـ22 ربيعا، رهانا من ديل بوسكي، غير المغامر بطبيعته، بل انصاع أخيرا لمطالب الجميع بالاعتماد على كوكي ليلعب دور العقل المفكر لمصارع الثيران، بعد أن انخفض مستوى أسطورة برشلونة لعوامل السن.
وظهر الاحتياج واضحا لخدمات كوكي في مونديال البرازيل، وتعرض ديل بوسكي بسبب تفضيل شابي عليه لانتقادات لاذعة، خاصة بعد النتائج الكارثية لمنتخب لاروخا وخروجه من الدور الأول بفضيحة بعدما كان حاملا للقب.
وعقب البطولة مباشرة قرر شابي، قائد الجيل الذهبي لإسبانيا، الانسحاب وترك الساحة الدولية لوريثه كوكي، الذي طالما أشاد به بعد تألقه اللافت للأنظار في الموسم الماضي، إذ لعب دورا رئيسيا في تتويج أتليتكو بالليجا والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وخاض كوكي أمام فرنسا مباراته الدولية رقم 11 بقميص لا روخا، وهو رقم لم يحققه شابي حين كان في نفس سنه، إذ شارك اللاعب الكتالوني في ثمان مباريات فقط آنذاك.
وتشير لغة الأرقام إلى وجود تقارب شديد بين شابي وكوكي، ليس فقط في أسلوب اللعب والشخصية القيادية، فقد كانت بداية نجم البرسا مع المنتخب الأول في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، وكان تقريبا في نفس عمر كوكي حاليا، الذي استهل مشواره الدولي أيضا في مونديال البرازيل الأخير.
ففي سن الـ22 لعب شابي 8 مباريات دولية، كان أساسيا في 6 منها، وبلغ عدد الدقائق التي شارك بها 506 دقيقة، وفي كأس العالم بكوريا