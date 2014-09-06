أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

طالب أميركي يُفضّل السجن على المدرسة

Google+ Print
طالب أميركي يُفضّل السجن على المدرسة طالب أميركي يُفضّل السجن على المدرسة

أرشيفية

ألقت الشرطة الأميركية في ولاية فلوريدا القبض على طالب رفض النهوض من فراشه والذهاب إلى المدرسة، مفضلا الذهاب إلى السجن.

وكانت والدة الفتى “14 عامًا” اتصلت بالشرطة لطلب المساعدة في إقناعه بالذهاب إلى مدرسة “آي.جي موراي” المتوسطة في مدينة سانت أوغسطين، بعدما استنفذت جميع المحاولات معه، وقامت بسحب الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر وقطع الإنترنت عنه، إلا أن الفتى، المنتقل حديثا إلى فلوريدا من نيويورك بسبب مشكلات قانونية، رفض الامتثال لأوامر والدته حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الالكترونية.

وبعد وصول الشرطة، استمر رفض الفتى بالرغم من إخباره أن البديل سيكون الذهاب للسجن، حيث قام رجال الشرطة بوضع الأصفاد في يديه نتيجة لإعاقته العدالة بدون عنف، وتم ترحيله إلى سجن المقاطعة، علما أنه أعيد إطلاق سراحه بعد ذلك ليعود لبيته.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الأم أبلغتهم أن الفتى عانى مشكلات تعليمية مماثلة في نيويورك، لرفضه الذهاب للمدرسة أيضًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا