مقتل 12 في اليمن باشتباكات بين الحوثيين و قبائل

قتل 12 شخصاً على الأقل في اشتباكات طاحنة، ليل الجمعة، السبت، بين القبائل اليمنية المدعومة من الجيش والمتمردين الحوثيين الشيعة الذين يشنون حملة احتجاج ضد الحكومة، بحسب ما ذكرت مصادر القبائل، السبت.

واندلع القتال في محافظة الجوف شمال صنعاء فيما يسعى المتمردون للسيطرة على الطرق المؤدية إلى العاصمة حيث يصعد أنصارهم المظاهرات المناهضة للحكومة منذ أسابيع.

وذكرت مصادر القبائل أن القتال اندلع في منطقتي الجيل ومجزر على مشارف محافظتي الجوف ومأرب شرق صنعاء ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، ليرتفع عدد القتلى في الاشتباكات منذ الخميس إلى 34 شخصاً، وقالت المصادر إن 20 جندياً و14 متمرداً قتلوا.

واستخدم المتمردون نيران الدبابات والمدفعية ضد القوات الحكومية ورجال القبائل الذين يدافعون عن المنطقة، بحسب مصادر القبائل التي أكدت أنه تم صد الهجوم.