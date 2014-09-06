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البحرين تُمدد اعتقال المعارضة مريم الخواجة رغم اعتراض الأمم المتحدة

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قررت محكمة بحرينية، السبت، تمديد اعتقال مريم الخواجة ابنة المعارض الشيعي عبدالهادي الخواجة لمدة 10 أيام رغم تنديد الأمم المتحدة التي طالبت بالإفراج عنها، بحسب ما أعلن محاميها.

وتم في 30 أغسطس، توقيف مريم الخواجة، مديرة مركز الخليج لحقوق الإنسان، وابنة عبدالهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد، بتهمة التآمر على النظام، «في مطار المنامة ثم نقلها إلى سجن للنساء واتهامها بأنها اعتدت على ضابط شرطة».

وقال محاميها، محمد الجيشي، إن القاضي أمر بإبقاء الخواجة قيد التوقيف بالتهمة نفسها.

وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في لقاء صحفي، الجمعة: «نحن قلقون جداً لاستمرار انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع السلمي والجمعيات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين».

وتابعت: «نطلب حالاً من أن تتخذ إجراءات فورية للإفراج عن الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين دون سبب وجيه».

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