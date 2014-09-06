أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

جولات مكوكية للمبعوث البريطاني إلى ليبيا من أجل التوصل لحوار شامل

Google+ Print

مازالت زيارة المبعوث الخاص للحكومة البريطانية لدى ليبيا، جوناثان باولو، إلى ليبيا مستمرة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، حتى الآن، عقدت خلالها لقاءات وزيارات مكوكية ما بين مدينة طبرق حيث مقر مجلس النواب الليبي، ومدينة مصراتة، إحدى المدن الرافضة لانعقاد المجلس في طبرق، وذلك من أجل ضرورة التوصل لحوار شامل بين كل الأطراف الليبية المتنازعة سعيًا لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وفي إطار سعي المبعوث الخاص للحكومة البريطانية إلى ليبيا لجمع كل الأطراف المتناحرة، التقى جوناثان باولو برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بمقر انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق، لدراسة آخر المستجدات في الشأن الليبي، وآفاق التعاون بين ليبيا وبريطانيا بما يحقق الاستقرار.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية