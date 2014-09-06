جولات مكوكية للمبعوث البريطاني إلى ليبيا من أجل التوصل لحوار شامل

مازالت زيارة المبعوث الخاص للحكومة البريطانية لدى ليبيا، جوناثان باولو، إلى ليبيا مستمرة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، حتى الآن، عقدت خلالها لقاءات وزيارات مكوكية ما بين مدينة طبرق حيث مقر مجلس النواب الليبي، ومدينة مصراتة، إحدى المدن الرافضة لانعقاد المجلس في طبرق، وذلك من أجل ضرورة التوصل لحوار شامل بين كل الأطراف الليبية المتنازعة سعيًا لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وفي إطار سعي المبعوث الخاص للحكومة البريطانية إلى ليبيا لجمع كل الأطراف المتناحرة، التقى جوناثان باولو برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بمقر انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق، لدراسة آخر المستجدات في الشأن الليبي، وآفاق التعاون بين ليبيا وبريطانيا بما يحقق الاستقرار.