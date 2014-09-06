داود أوغلو: حكومتنا ستعمل ليل نهار لبناء مستقبل واعد لتركيا

وعد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، الشعب التركي بالعمل ليل نهار، مؤكداً أن أي قوة لن تفتّ من عزم، وإصرار حكومته التي نالت ثقة البرلمان، قائلا: «بعد منحكم الدعم لي، سأستمر بالعمل بهمة أكبر».

وأضاف داود أوغلو، في الكلمة التي ألقاها عقب نيل حكومة ثقة البرلمان، أن الحكومة ستعمل من أجل بناء مستقبل واعد لتركيا، قائلاً: «سنأخذ بعين الاعتبار جميع الخطوات الإيجابية، والانتقادات، التي تصدر عن أحزاب المعارضة، وأدعو جميع الأحزاب للعمل سوياً تحت قبة هذا البرلمان من أجل مستقبل تركيا».

وتعهد رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بأن حكومته الجديدة لن تفرق بين أبناء الشعب التركي، مع تنوع انتماءاتهم العرقية، والسياسية، والمذهبية.