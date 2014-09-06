دجلة يجمد عضويته في لجنة الأندية.. ومرتضى: سنكشف مصادر ثروة رئيسه

قرر ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة تجميد عضويته في لجنة الأندية، التي يترأسها مرتضى منصور.

وانضم بذلك دجلة إلى الأهلي الذي قرر في وقت سابق هو الآخر تجميد عضويته في لجنة الأندية.

وكان ممثلا الأهلي ودجلة قد تغيبا عن حضور اجتماع لجنة الأندية يوم السبت في مقر نادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد دخل مؤخرا في خلافات جديدة مع إدارتي الأهلي ودجلة، بسبب مطالبته بحل روابط الأولتراس.

وأصدرت إدارة دجلة بيانا رسميا رفضت فيه تصريحات مرتضى نيابة عن باقي الأندية فيما يخص جماهير الكرة ووصفها بالجماعات الارهابية.

وقال مرتضى في غياب ممثل دجلة: "ماجد سامي لم يحضر الاجتماع الذي اعتبرت فيه لجنة الأندية روابط الأولتراس جماعات إرهابية بالإجماع، فلماذا يعترض ويصدر بيانا؟".

وتابع "كيف يقول أن الأولتراس فاكهة المدرجات بعد كل ما يحدث معي؟، هو من بدأ أولا وعليه أن يتحمل".

وواصل موضحا "قدمت بلاغا للنائب العام ضد ماجد سامي للتحقيق في كيفية حصوله على أراضي مقرات وادي دجلة وبكم حصل عليها".

وأتم "لست من مثيري الفتنة الطائفية، ولكن ماجد سامي كان موظفا بـ50 جنيه في الشهر، فهل حصل على هذه الأموال كلها من الكنيسة؟".