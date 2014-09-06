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مرتضى: لا أخشى أولتراس أهلاوي

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مرتضى: لا أخشى أولتراس أهلاوي مرتضى: لا أخشى أولتراس أهلاوي

لا يخشى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولجنة الأندية وجود تهديد على حياته من مجموعة "أولتراس أهلاوي" المنتمية لتشجيع النادي الأحمر.

وكان مرتضى منصور قد دخل مؤخرا في خلافات جديدة مع إدارتي الأهلي ووادي دجلة، بسبب مطالبته بحل روابط الأولتراس.

فهاجم رئيس الزمالك إدارة الأهلي ووصفها بالضعيفة، بعد أن نفت قيامها بدعمه في حربه على الأولتراس.

وقال مرتضى يوم السبت للصحفيين: "النائب العام أصدر قرارا بإعادة فتح باب التحقيق في حريق نادي الشرطة ومقر اتحاد الكرة".

وتابع "لا أخشى أولتراس أهلاوي، فأنا لا أخاف إلا الله".

وقرر الأهلي تجميد عضويته في لجنة الأندية يوم السبت.

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