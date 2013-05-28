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مصر تقبل طلبة موريتانيا الدارسين في سوريا

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مصر تقبل طلبة موريتانيا الدارسين في سوريا مصر تقبل طلبة موريتانيا الدارسين في سوريا

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

صرح السفير أحمد فاضل يعقوب، سفير في نواكشوط، أن مصر استجابت لطلب الأشقاء في موريتانيا بقبول مجموعة من الطلبة الموريتانيين الذين كانوا يدرسون في سوريا، وأجبرتهم الأوضاع الحالية بها على قطع دراستهم الجامعية.

وأضاف السفير يعقوب أنه قد تم بالفعل إلحاق 21 طالبا موريتانيا بالجامعات المصرية، وهناك مجموعة أخرى مماثلة في طريقها لاستكمال المستندات المطلوبة، مؤكدا أن هذه الاستجابة المصرية للطلب الموريتاني تأتي في إطار العلاقات التاريخية الأخوية بين مصر وموريتانيا كبلدين عربيين أفريقيين شقيقين، كما أن هناك بالفعل مجموعة كبيرة من الدارسين الموريتانيين في مصر سواء على المنح الدراسية أو على نفقتهم الخاصة، حيث تقدم مصر سنويا لموريتانيا عدد 22 منحة جامعية.

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