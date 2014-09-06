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الجنازة التي حلمت بها جون ريفرز لن تتحقق

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الجنازة التي حلمت بها جون ريفرز لن تتحقق الجنازة التي حلمت بها جون ريفرز لن تتحقق

السبت 06-09-2014 12:44

للأسف الشديد لن تحظى الممثلة الراحلة Joan Rivers بالجنازة التي كانت تحلم بها، لأن الفنان الذي طلبت قبل وفاتها أن يغني في مراسم وداعها، مريض لدرجة تمنعه من تحقيق حلم Rivers.

نجمة الكوميديا والصحفية Joan Rivers، كانت قد ذكرت في كتابها الذي أطلقته عام 2012 تفاصيل الجنازة التي تود أن تقام لها، قائلة: أريدها أن تكون عبارة عن حفل ضخم مليء بالأضواء والكاميرات، لا أريد Meryl Streep أن تبكي أبداً، ولا أريد كلام مدح أو تأبين، كل ما أتمناه هو أن يقف Bobby Vinton إلى جانبي ويمسك بي ويغني Mr. Lonely.

وكشفت مصادر صحفية أن Bobby Vinton البالغ من العمر 79 عاماً والذي كان أقرب صديق لـ Rivers منذ سنوات طوية، يعاني من إلتهاب رئؤي حاد لذا لن يستطيع الغناء لصديقة عمره الراحلة، بل سيحاول بأي طريقة تحقيق حلمها، ربما من خلال تسجيل صوتي أو .

يشار إلى Joan Rivers فارقت الحياة منذ يومين، بعد تراجع صحتها إثر خضوعها لعملية جراحية في حبالها الصوتية، وتوقفها عن التنفس فجأة.

 

 

 

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