طاهرة حماميش: هذه مواصفات رجل أحلامي

المغرب- سميرة صابر

تستعد الفنانة الشابة خرّيجة النسخة السابعة من برنامج "ستار أكاديمي" طاهرة حماميش، للسفر إلى مصر لمواصلة تسجيل أغاني ألبومها الأول، وذلك بعد أن قضت شهر رمضان المبارك في أحضان عائلتها بمدينة وجدة (شرق المغرب)، "سيدتي" التقتها بمسقط رأسها وكان معها الحوار التالي:

أنت بصدد تسجيل أول ألبوم غنائي لك، أيمكنك إطلاع قراء "سيدتي" على بعض من تفاصيله؟

بكل سرور، أنا اليوم أحضر ألبومي الأول وسيكون مصرياً مائة في المائة، تعاملت فيه مع ملحنين وشعراء ممن سبق لهم التعامل مع فنانات كبيرات أمثال إليسا وشيرين وهيفاء وهبي وأصالة، وهذا شرف لي.

وكم سيتضمن من أغنية؟

عشر أغاني، وقد انتهيت من تسجيل أغنتين قبل شهر رمضان، وسأسافر قريباً إلى مصر لتسجيل باقي الأغاني.

ومتى سيكون الألبوم جاهزاً؟

غالباً مطلع السنة المقبلة. وأنا شخصياً غير مستعجلة لأنني أريد إنجاز عمل فني مميز يحظى بإعجاب جمهوري في الوطن العربي، كما سأقوم بتصوير "فيديو كليب" لإحدى أغاني الألبوم.

هل عرضت عليك المشاركة في مهرجان من المهرجانات التي تقام في المغرب؟

لحد الآن لم أشارك في مهرجان كبير، ومشاركتي كانت في مهرجان نظم بمدينة الرباط بمساعدة من الفنان عبد العالي الغاوي، الذي أشكره كثيرا، حيث أهداني أغنية "هبلني" من كلماته وألحانه وساعدني في المشاركة بالمهرجان، وقد شاركتني بالرقص فرقة من "الركادة" (من الفنون الشعبية لشرق المغرب).

وماذا عن مهرجان "موازين" هل لديك طموح لاعتلاء إحدى منصاته؟

أريد المشاركة في "موازين" ولكن ليس الآن، لأنني أريد الوصول خطوة بخطوة ، وشخصياً أريد الذهاب إلى "موازين" بأغاني خاصة بي وليس لأؤدي أغاني فنانة أخرى، لأن طموحي هو منافسة تلك الفنانة والحصول على الشهرة والنجومية، والوقت مازال أمامي لأحقق طموحي إن شاء الله، وأحيي جميع الفنانات المغربيات اللواتي شاركن في هذا المهرجان لأنهنّ شرفن بلدهنّ وجمهورهنّ.

من هي قدوة طاهرة من الفنانات العربيات؟

الفنانة وردة الجزائرية رحمها الله كانت قدوتي ولطالما تمنيت لقاءها، كما أحب الفنانة القديرة نعمية سميح والفنانة لطيفة رأفت اللتين حافظتا على الأغنية المغربية، وأوجه لهما تحية حب وتقدير.

تلقيت عروض زواج من أشخاص ميسورين

ما الذي يجلب طاهرة لمدينها وجدة؟

هدوءها يمنحني راحة نفسية لا أجدها في أي بلد أو مدينة أخرى، ورغم أنني أقضي أوقاتاً كثيرة في الرباط والدار البيضاء وأسافر إلى مصر ولبنان والخليج، وأقضي مدة طويلة بعيداً عن أهلي تدفعني إلى السفر لمدينتي حيث أجد راحتي بين أفراد عائلتي، أمي وأخواتي الأربع وأخي، وكذلك في التجوال بأحياء مدينتي وأسواقها وزيارة المؤسسات التي تلقيت فيها تعليمي الإبتدائي والإعدادي والثانوي.

وماذا عن الزواج؟

تلقيت عروضاً للزواج ومن أشخاص ميسورين، لكنني رفضت لأنني أريد تكوين نفسي بنفسي ولا أريد زواجاً من أجل الماديات فقط.

ما مواصفات هذا الزوج؟

أن يكون شريك حياتي أسمر اللون طويل القامة وبطبيعة الحال يكون يحبني ويغار علي ، وفيه أيضاً مواصفات الأب لأنني فقدت أبي رحمه الله، أي أن يكون زوجي يشبه أبي يخاف علي ويحميني ويشعرني بحنوه الذي حرمت منه.