كيم كردشيان تطالب بإبعاد ريتا أورا عنها

خلال فعاليات مهرجان توزيع جوائز MTV VMAs الأسبوع الماضي، حصل إشكالاً خلف الكواليس، بسبب نجمة المجتمع Kim Kardashian التي طالبت بإبعاد المغنية Rita Ora عنها.

ووفقاً لما ورد في صحيفة الدايلي ميل البريطاني، فإن Kardashian البالغة من العمر 33 عاماً، لدى وصولها إلى الحفل لاحظت أن مقعدها قريب جداً من مقعد Ora، فغضبت جداً وطلبت من القائمين على الحفل أن يبدوا Ora عنها لأنها ترغب بالجلوس إلى جانبها

وكشفت إحدى المصادر من داخل السهرة، أن Kim لا تجب المغنية Rita Ora أبداً لأنها كانت على علاقة بشقيقها Rob في العام 2010، ووبرأي Kardashian هي المسؤولة عن طباعه الصعبة والغريبة.

يشار إلى أن النجمة العالمية Kim Kardashian حصدت جائزة "إمرأة عام 2014"، خلال حضورها الثلاثاء حفل " GQ" لرجال العام في العاصمة البريطانية لندن.

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