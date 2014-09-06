نبيلة عبيد لسيدتي نت:لن تحصل شبيهتي على لقب نجمة مصر الأولى

بثت قناة روتانا إعلانا ترويجيا يظهر الفنانة المصرية نبيلة عبيد وهى تبحث عن شبيهه لها وعنه قالت نبيلة في تصريحات خاصة لسيدتي نت أن القائمين على قناة روتانا عرضوا عليها فكرة المشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب التمثيلية عن طريق البحث عن فتاة تشبه نبيلة عبيد وبعد تجميع عدد من الفتيات اللاتي يشبهونها يدخلن في مسابقة ومن تفوز تقوم ببطولة فيلم سينمائي،

وعن إمكانية أن تهدى نبيلة للفائزة لقبها نجمة مصر الأولى قالت نبيلة ضاحكة الهدية لا تهدى فالجمهور هو من أهداها ومنحها هذا اللقب ولا يجدي أن تهديه لأحد.

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