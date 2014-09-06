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5 ملايين دولار ثمن صور زفاف أنجلينا وبراد بيت

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5 ملايين دولار ثمن صور زفاف أنجلينا وبراد بيت 5 ملايين دولار ثمن صور زفاف أنجلينا وبراد بيت

السبت 06-09-2014 16:49

على عكس الكثير من النجوم الذين يسعون لتحقيق ثروة وأموال طائلة من خلال بيع صور زفافهم للصحف والوسائل الإعلامية، رفضت النجمة العالمية Angelina Jolie هذا المبدأ، بالرغم من أنّ زواجها من Brad Pitt هو حدث الموسم، وبإمكانها استغلاله لأهداف ماديّة كما فعلت Kim Kardashian.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مقرّبة من النجمين، اللذين تزوّجا منذ أسبوعين في فرنسا، عن أنّهما تقاضيا مبلغ 5 ملايين دولار مقابل نشر صور زفافهما على غلاف صحيفتي Hello و People، إلا أنّ الهدف كان إنسانياً كالعادة.
وذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أنّ Jolie و Pitt قدّما المبلغ الكبير للجمعيات الخيرية، ولم يحتفظا بفلس واحد لنفسيهما.
وبالعودة إلى الوراء، نجد أنّ هذا الأمر ليس غريباً على نجمين إنسانيين بحجم Angelina و Brad Pitt. ففي عام 2008 أيضا،ً تلقّيا مبلغ 14 مليون دولار مقابل نشر صور طفليهما Knox و Vivienne، فتبرّعا به لمؤسسات خيرية.

 

 

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