غرفة وردة الجزائرية الفارغة تبكي خالد سليم

تفاجئ الفنان المصري خالد سليم بأن غرفته في الأستوديو الذي يقوم فيه بتصوير عدد من مشاهد مسلسله"سيرة الحب"بأنها هي نفسها غرفة الفنانة الجزائرية وردة التي كان يصور معها مسلسله"آن الأوان"منذ سنوات، وأوضح خالد إنه بمجرد أن شاهد الغرفة راح في نوبة بكاء شديدة وعبر عن هذا الحزن على فيس بوك قائلا:" حالة من البكاء الشديد انتابتني.. عندما دخلت أستوديو النيل ..بلاتوه النحاس .. و تذكرت أحلى أيام جمعتني بالفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية .. تخيلت وأنا أرى هذا المكان فارغ من الناس ..وهو مليء بالصحفيين و الإعلاميين و الفنانين في وقت مضى علية سنوات طويلة .. و كأن المشهد يرجع إلى الوراء فجأة إلى يوم الاحتفال ببدء التصوير لمسلسل "آن الأوان" ..

كل ده كان عادي و قدرت استحمله..

ولكن المفاجأة .. أن الغرفة الخاصة بي في الأستوديو اليوم .. هي نفس غرفة الفنانة الكبيرة وردة في وقت تصوير المسلسل منذ ٨ سنوات ..هنا ... لم استطع أن أقاوم مشاعري .. و اشتياقي لها اللهم ارحمها و اغفر لها و ارفع عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة .. هي و كل أمواتنا .. يا رب العالمين ..أرجو قراءة الفاتحة.