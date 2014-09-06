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بعد منع حفلة شيرين في الكويت ما مصير حفلات روتانا في الأضحى؟

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بعد منع حفلة شيرين في الكويت ما مصير حفلات روتانا في الأضحى؟ بعد منع حفلة شيرين في الكويت ما مصير حفلات روتانا في الأضحى؟

السبت 06-09-2014 18:26

هل ستقام حفلات غنائية في الكويت خلال عيد الأضحى؟
هذا السؤال الملحّ الذي يتردّد على لسان الجمهور الكويتي بعد رفض وزارة الإعلام إقامة حفل غنائي للفنانة المصرية عبدالوهاب، كان مقرراً تقديمه خلال نهاية الأسبوع الجاري وسط أنباء عن إستعداد شركة "روتانا" وبالتعاون مع وزارة الإعلام لتقديم حفلات غنائية ساهرة خلال عيد الأضحى بمشاركة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي".
مصدر في وزارة الإعلام قال لـ "سيدتي نت":" تلقينا مؤخراً طلباً للموافقة على إقامة حفلات غنائية في الكويت قبل عيد الأضحى ومنها حفلة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وسط أنباء عن حفلات اخرى تعتزم شركة "روتانا" وشركات أخرى إقامتها لنخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي خلال عيد الأضحى المبارك، وتم رسمياً رفض منح ترخيص لإقامة حفلة الفنانة شيرين عبدالوهاب بسبب الأوضاع الراهنة في الوطن العربي".
وعن الحفلات التي تعتزم "روتانا" تنظيمها بالتعاون مع وزارة الإعلام وشركات أخرى تسعى لإقامة حفلات خلال عيد الإضحى أوضح المصدر قائلاً :"سمعنا عن حفلات غنائية لنجوم الغناء في الوطن العربي مثل عبدالله الرويشد وعبدالمجيد عبدالله وإليسا وماجد المهندس وغيرهم، وقرأنا بعض تلك الأخبار في بعض الصحف التي إعتمدت على الاتفاق الشفوي بين "روتانا" ووزارة الاعلام بعد نجاح حفلات عيد الأضحى من العام الفائت، والتي شارك فيها كل من فنان العرب محمد عبده وعبدالله الرويشد وعبادي الجوهر وبلقيس فتحي مروراً وعبدالعزيز الويس ومشاري العوضي وجاسم محمد وعبدالسلام محمد وإبراهيم دشتي".
وأضاف المصدر قائلا ً: في نهاية الشهر الجاري ستتضح الصورة أكثر، قياساً للاحداث في الوطن العربي وتوجيهات المسؤولين في وزارة الاعلام بالموافقة على إحياء حفلات غنائية في الكويت أو رفضها، مؤكداً أنّ وزارة الإعلام لا تتوانى عن الموافقة على أي حفلة غنائية تتوافق مع الشروط الرقابية، شرط أن يكون الجو العام والأوضاع العامة في الوطن العربي تسمح لها بذلك، فتنشيط السياحة ودعم الفن الراقي من أولويات وزارة الإعلام والتي تحرص على نقل تلك الحفلات بالتعاون مع القنوات الأخرى ومنها "روتانا" ".

من جهة أخرى، أوضح مصدر في روتانا " أن مشاركة وليد الشامي ستكون تعويضاً عن رفض السماح له بالمشاركة في مهرجان "هلا فبراير" بحجة جنسيته العراقية، وهي الحفلة الرسمية الاولى له في الكويت التي زارها سابقاً، على عكس الفنانين ماجد المهندس وشذى حسون اللذان يحملان جنسيات أخرى غير العراقية".

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