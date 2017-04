نجوم العالم يهاجمون الـ Kardashians بأقسى العبارات

لا يستطيع أي أحد إنكار الشهرة الواسعة التي حصلت عليها نجمات المجتمع الأمريكي Kim و Kourtney و Khloe Kardashian، بفضل برنامج تلفزيون الواقع الذي ينقل تحركاتهن اليومية بتفاصيلها المملة.

وقد إنقسمت الآراء بشكل واضح حول الشقيقات Kardashians اللواتي وصلن إلى قلوب الجمهور بدون إستئذان، فالبعض يرى أن Kim وشقيقاتها أحد أهم شخصيات المجتمع الأمريكي، أما البعض الآخر فيرى أنهن مجرد فتيات فاشلات يعتمدن على الجنس والثراء لتحقيق ما يطمحن إليه.

هنا بعض النجوم العالميين الذين لم يترددوا أبداً في إبداء رأيهم السلبي بظاهرة الـ Kardashians التي غزت جمهور أمريكا والعالم بأسره:

Mariah Carey: هذه النجمة المعروفة بصراحتها وشفافيتها، لاحظنا أنها توجّه الإنتقادات بشكل دائم لنجمة المجتمع الأمريكي Kim Kardashian وشقيقاتها. وفي التصريح الأخير، رأت Carey أن Kim و Kourtney و Khloe يحاولن الحفاظ على الشهرة التي وصلن إليها بشتّى الطرق، حتى لو تطلّب ذلك تنازلات خارجة عن حدود المنطق والإحترام. وقالت Mariah Carey أيضاً أن كل ما يهم Kim Kardashian في هذه الحياة هو التباهي بالمال والمظاهر، والدليل على ذلك الزفاف الفخم الذي أقامته في إيطاليا، وباعت صوره مقابل مبالغ باهظة.

Barack Obama: كشفت السيدة الأمريكية الأولى Michelle Obama أن زوجها لا يحب طريقة حياة الشقيقات Kardashians، وينزعج بشدة عندما يرى أن Sasha و Malia تقضيان وقتهما في مشاهدة برنامج Keeping Up With The Kardashians، لأن تصرفاتهن تفسد المراهقين وتؤثر على عقولهن بشكل كبير.

Daniel Craig: وصف الممثل الإنجليزي Daniel Craig الشقيقات Kardashians بالمغفلّات، وقال في مقابلة مع مجلة GQ: هل يجب أن أتصرف كالأبله أمام الكاميرا لأجني الملايين؟؟ أنا لا أحاسب أحد بل أقول ما هو بديهي وواضح. ولفت Craig البالغ من العمر 46 عاماً إلى أن شهرة Kim و Khloe و Kourtnye لن تستمر طويلاً لأن الجمهور سيعرف عاجلاً أم آجلاً مدى تفاهتهن.

Jonah Hill: أعرب الممثل الأمريكي Hill عن أسفه للمستوى المتدني الذي وصل إليه المجتمع الأمريكي في أيامنا هذه، وأكثر ما أثار غضبه هو الشهرة التي حصدتها الشقيقات Kardashians، والدليل على ذلك قوله: حقيقة أن برنامج الواقع Keeping Up With The Kardashians مشهور ويحظى بنسبة مشاهدة أكثر من مسلسل Mad Men، هي فعلاً أكثر حقيقة مقرفة في ثقافتنا.. بالرغم من تفاهة ما نراه في هذا البرنامج، إلا أنني لا أمل من الضحك عليه.

Cher: المغنية العالمية Cher أطلقت منذ فترة قصيرة سلسلة من التغريدات التي هاجمت من خلالها ما نراه في برنامج تلفزيون الواقع الذي يعرض حياة عائلة Kardashian بشكل يومي ومفصّل. وقالت Cher البالغة من العمر 68 عاماً: هؤلاء العاهرات يحب أن يتم رميهن بعيداً.. أنا لا أمزح أبداً بهذا الشأن.