أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تأييده للجيش عقب تعرض حاجز لإطلاق النار فجرا

Google+ Print
رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تأييده للجيش عقب تعرض حاجز لإطلاق النار فجرا رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تأييده للجيش عقب تعرض حاجز لإطلاق النار فجرا
ميقاتي: الحادث لا يزال غامضا والسيارة التي أطلقت النار فرت باتجاه الأراضي السورية

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اتصالا بقائد الجيش العماد جان قهوجي واطلع منه على ملابسات حادث إطلاق النار على الجيش اللبناني في بلدة عرسال فجرا، ما أدى الى استشهاد ثلاثة عسكريين، مقدما له ولقيادة الجيش ولذوي الشهداء التعازي.

وأكد ميقاتي أن أي تعد على الجيش لن يثنينا عن المضي في حفظ الأمن والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، مشددا على أن اللبنانيين ملتفون حول الجيش اللبناني ويؤازرونه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا. وجدد التأكيد على قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع بإعطاء الجيش اللبناني صلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وتدابير.

من ناحية أخرى، نفى رئيس بلدية عرسال اللبنانية، علي الحجيري، تورط أبناء البلدة بحادث إطلاق النار فجر اليوم على قوات الجيش، مؤكدا أن الحادث وقع في خارج بلدة عرسال وليس داخلها.

وأوضح في تصريح له صباح اليوم أن الحادث لا يزال غامضا والسيارة التي أطلقت النار على حاجز الجيش فرت باتجاه الأراضي السورية، مشددا على أن علاقتنا بالجيش بعد حادثة عرسال كانت جيدة جدا ولا رابط بما جرى اليوم بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة