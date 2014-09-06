صفحة باسم يوسف: لا صحة لعودته للظهور

أصدرت صفحة الإعلامي باسم يوسف على «فيس بوك» بيانًا السبت، أكدت فيه عدم صحة ما نشر حول عودته للظهور من خلال نسخة عربية من برنامج «The Doctors»، بعد 3 شهور من توقف «البرنامج».

وقالت الصفحة، في بيان مطّول، إن شائعات «ترددت في الفترة الأخيرة عن عودة الدكتور باسم يوسف للتليفزيون من خلال عدة برامج، وآخرها تعاقده مع قناة الشرق وظهوره في برنامج الأطباء النسخة العربية».

وأشارت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل تلك الشائعات نظرًا لنقل بعض وسائل الإعلام المرموقة من مواقع غير ذات مصداقية».

وأضافت أنه لذلك «وجب التأكيد على عدم صحة أي من الأخبار التي تم تداولها منذ توقف البرنامج وحتى الآن، ومنها شائعة عودة البرنامج عقب عيد الفطر وحصول الدكتور باسم يوسف على مبلغ ضخم على سبيل التعويض من قناة إم بي سي، ونية ماسبيرو التعاقد على عرض البرنامج وحضور الدكتور باسم لمؤتمر لدعم إسرائيل وانتقال البرنامج للعرض على قناة ألمانية وحصوله على جنسية أخرى، إلى جانب الشائعة المتكررة كل عام بخصوص ظهوره في برنامج رامز جلال».

وتابعت: «بالرغم من سخافة هذه الادعاءات وإثبات كذبها مرة بعد أخرى، إلا أن بعض وسائل الإعلام مستمرة في نشر شائعات دون التحقق من أي مصادر أو من أصحاب الشأن».

وطالبت صفحة باسم يوسف وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة وعدم استخدام أي من تلك الشائعات على أنها أخبار مؤكدة.

واختتمت بيانها بنشر رابط من المؤتمر الصحفي، الذي أعلن خلاله باسم يوسف توقف برنامج «البرنامج»، بسبب «استمرار سؤال الكثيرين عن أسباب وقف البرنامج».