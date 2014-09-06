الأهلي يجمد عضويته في لجنة الأندية

قرر مجلس إدارة الأهلي تجميد عضويته في لجنة الأندية، بعد الدخول في أزمات جديدة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك واللجنة.

وغاب ممثل الأهلي عن حضور اجتماع لجنة الأندية المنعقد في مقر نادي الزمالك يوم السبت.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأحمر قرر تجميد عضويته في اللجنة، وعدم المشاركة في اجتماعاتها مستقبلا.

وأرجع الأهلي تجميد عضويته إلى ثلاثة أسباب: عدم وجود جدول أعمال واضح للجنة الأندية، إلى جانب أن قرارات اللجنة غير ملزمة.

وثالثا، عدم وجود أي خطط واضحة لإنتاج رابطة الأندية المحترفة.

وكان مرتضى منصور قد دخل مؤخرا في خلافات جديدة مع إدارتي الأهلي ووادي دجلة، بسبب مطالبته بحل روابط الأولتراس.

فهاجم رئيس الزمالك إدارة الأهلي ووصفها بالضعيفة، بعد أن نفت قيامها بدعمه في حربه على الأولتراس.

ثم أصدرت إدارة دجلة بيانا رسميا رفضت فيه تصريحات مرتضى نيابة عن باقي الأندية فيما يخص جماهير الكرة ووصفها بالجماعات الارهابية.