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الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على 2000 دونم بالخليل الضفة الغربية

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الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على 2000 دونم بالخليل الضفة الغربية الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على 2000 دونم بالخليل الضفة الغربية

نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

أدان نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدة “يطا” في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال أبو ردينة في تصريحات له، اليوم السبت، إنه مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية فإنها تدمر بذلك كل شيء وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سلمت في وقت سابق اليوم مواطني واد “بن زيد” شمال شرق “يطا” جنوب مدينة “الخليل” قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم وذلك “لأغراض عسكرية”.

أ ش أ

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