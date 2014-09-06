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بالفيديو.. أوباما يتسبب في موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا

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بالفيديو.. أوباما يتسبب في موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا بالفيديو.. أوباما يتسبب في موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا

كاميرون يتعرض لموقف محرج

ترجمة| السيد الحديدي 

تعرض رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون لموقف محرج خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي  الذي عقد لبحث الأزمة في العراق.

للحظات مد “كاميرون” يده ليسلم علي المضيف في منتجع “سيلتك مانور” وذلك بصحبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلا أن أوباما كان أسرع في مد يده ، فظهر رئيس الوزراء البريطاني لمدة لحظات أمام عدسات الكاميرات في موقف محرج حتي أنه بدا أن المضيف تجاهله، ليتلقي التحية من أوباما.

وعلي الرغم من إظهار مقطع الفيديو المنشر علي مواقع الانترنت إلا أن بعض المعلقين اعتبروا أن “كاميرون” كان يقوم بتقديم أوباما لوفد حلف الناتو، واعتبره البعض الآخر تصرف ذكي لكي يخفي ما تعرض له من إحراج علي الملأ.

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