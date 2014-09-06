المجلس القومي “للمرأة” ينظم مؤتمر اقتصادي لتسويق المنتجات البدوية بجنوب سيناء

نظم المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، مؤتمر اقتصادي لتسويق منتجات المرأة السيناوية من المشغولات اليدوية.

وكانت شكت السيدات البدويات من معاناتهم من مشكلة التسويق التي تمثل بالنسبة لهم عائقًا أمام منتجاتهم والتسويق لها.

ونظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة المؤتمر بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء وبحضور أعضاء اللجنة ونحو 75 سيدة سيناوية من شمال وجنوب سيناء وسبعة جمعيات أهلية من المحافظتين وأصحاب مشروعات خاصة تعمل فى مجال أنتاج المشغولات اليدوية السيناوية

> وقال الدكتور نبيل ادوارد عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة أن مشكلة التسويق تعد العقبة الأولى أمام تسويق المنتجات مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لديها المقدرة في تمكين المرأة اقتصاديا ومساندتها على عملية التسوي.

لافتا إلى جودة المنتج في المقام الأول حتى تكون هناك نقلة نوعية فى تسويق المنتجات السيناوية وان تحصل تلك المنتجات على مواصفات الجودة خاصة أنها يتم تسويق بعضها إلى دول أوربا.

وأضاف أن عملية التسويق لابد أن تتم أولا اى قبل الإنتاج على أن يتم الاتفاق مع الشركات أو الإفراد الذين يشترون المنتج على نوعية وموصفات وجودة المنتج حتى يتم تسهيل عملية البيع.

و قالت اميمة إبراهيم مقرر المجلس القومي فرع جنوب سيناء أن هذا المؤتمر يعقد للمرة الثالثة بهدف إيجاد فرص تسويق لمنتجات المرأة السيناوية مشيرة إلى قيام المجلس القومي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بدعوة رجال الإعمال والمستثمرين بشرم الشيخ لتبنى مشروعات المرأة السيناويه ودعمها ومساعدتها على عمليات التسويق بتوفير منافذ للبيع بالمدن السياحية وعمل تسويق الكترونيا للمنتجات عبر الانترنت وهو ماتقوم به إحدى السيدات البدويات بمدينة سانت كاترين حيث تقوم بتسويق منتجاتها إلى ألمانيا عن طريق الانترنت بعد الاتفاق مع المشترين على مواصفات المنتجات المطلوبة

> وقد أوصى المؤتمر بضرورة توفير التدريب على نطاق واسع لتأهيل المرأة السيناوية فى شمال وجنوب سيناء وتطوير مفهوم التسويق واتخاذ إجراءات تكفل بتطوير المنتجات السيناوية لزيادة المرأة السيناوية ومخاطبة رجال الإعمال والمستثمرين بتسهيل أقامة معارض لعرض الحرف التراثية والمشغولات اليدوية السيناوية بالمدن السياحية بجنوب سيناء .