السعودية تؤكد استمرار حظر استخدام غاز الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال الحج

وجه وزير الداخلية السعودي، رئيس لجنة الحج العليا، الأمير محمد بن نايف، باستمرارية العمل بقرار حظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذاالعام.

وقال المدير العام للدفاع المدني، اللواء سليمان بن عبدالله العمرو، في بيان، السبت، إن «تطبيق قرار حظر استخدام الغاز أسهم في الوقاية من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به»، مؤكداً «تطبيق الإجراءات بحق المخالفين التي تشمل الغرامة المالية التي تصل إلى 30 ألف ريال.

وأوضح أن السلطات الأمنية ستقوم بمنع دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة والقيام بجولات تفتيشية داخل المخيمات للتأكد من خلوها من اسطوانات ومواقد الغاز، وأضاف أن «هذا المنع يسري على جميع مباني ومخيمات الجهات الحكومية داخل المشاعر بدون استثناء».

وبسبب سخان يعمل بالغاز اندلع حريق، في 1997، في منى بالقرب من مكة المكرمة في مخيمات الحجاج، وأدى إلى مقتل 343 حاجا وجرح أكثر من 1500 آخرين.