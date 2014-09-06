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«إيبولا» يتسبب في حالة من الذعر في مستشفى بتركيا

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قرر الأطباء في مستشفى «هاتاي» التركى، السبت، وضع أحد المرضى الأتراك تحت الحجر الصحي على إثر ارتفاع درجة حرارته بعد أن أظهرت نتائج التحليلات الطبية الأولية أعراض حمى فيروس «إيبولا».

وذكرت قناة «إن.تي.في» التركية، أن المواطن التركي الذي كان يعمل في إفريقيا قد وصل إلى أحد المستشفيات في مدينة هاتاي بجنوبي تركيا بعد زيادة درجة حرارته.

وعم الذعر سكان المدينة بعد أن شاع خبر احتمالات إصابة المريض التركي بفيروس «إيبولا»، ووضعه تحت الحجر الصحي، حيث تم اتخاذ تدابير طبية مشددة في المنزل الذي يقطنه مع إجراء تحليلات طبية على كافة أفراد عائلته.

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