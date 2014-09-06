القبض على 145 مهاجر غير شرعي بغربي تركيا

ألقت وحدة خفر السواحل التركية المرابطة في مضيق الدردنيل القبض على 145 مهاجرا غير شرعي ، وأغلبهم مواطنين أفغان ، ومنهم 10 سوريين ، على متن قارب صغير في مياه المضيق ، وكانوا يخططون للهروب إلى إحدى الجزر اليونانية ومنها إلى أوروبا.

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم السبت أنه تم تقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة للمهاجرين ثم بدأت السلطات في الإجراءات القانونية لترحيلهم خارج تركيا مع إلقاء القبض على أعضاء العصابة المتورطة في تهريبهم إلى إحدى الجزر اليونانية مقابل 3 الاف دولار لكل شخص منهم.

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