أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على 145 مهاجر غير شرعي بغربي تركيا

Google+ Print
القبض على 145 مهاجر غير شرعي بغربي تركيا القبض على 145 مهاجر غير شرعي بغربي تركيا

أرشيفية

ألقت وحدة خفر السواحل التركية المرابطة في مضيق الدردنيل القبض على 145 مهاجرا غير شرعي ، وأغلبهم مواطنين أفغان ، ومنهم 10 سوريين ، على متن قارب صغير في مياه المضيق ، وكانوا يخططون للهروب إلى إحدى الجزر اليونانية ومنها إلى أوروبا.

وذكرت محطة إن.تي.في. التركية اليوم السبت أنه تم تقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة للمهاجرين ثم بدأت السلطات في الإجراءات القانونية لترحيلهم خارج تركيا مع إلقاء القبض على أعضاء العصابة المتورطة في تهريبهم إلى إحدى الجزر اليونانية مقابل 3 الاف دولار لكل شخص منهم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا