القبض على صاحب مصنع لفرم هياكل الدجاج وبيعها لحوم مفرومة بالخانكة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالاشتراك مع مديرية التموين، في ضبط مصنع لفرم هياكل الدجاج وبيعها لحمه مفرومة بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، وعثرعلى 5 طن لحوم مفرومة وأدوات التصنيع ، وضبط صاحب المصنع ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية، اخطارا من العقيد محمد بكرى، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، تؤكد قيام مصنع ملك شخص يدعى أ ع أ بمنطقة الجبل الأصفر بفرم هياكل الدواجن، وبيعها للمواطنين على أنها لحمه مفرومة غير مطابقة للمواصفات، فقامت حمله مكبرة من مباحث التموين، وتمكنت من ضبط 5 طن لحمه مفرومة و كميه كبية من هياكل الدجاج وتم التحفظ على أدوات التصنيع .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت للنيابة العامة التحقيق .