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السفير العشيري: تنسيق كامل بين سفارتي مصر بدمشق وبيروت لمساعدة المصريين في سوريا

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السفير العشيري: تنسيق كامل بين سفارتي مصر بدمشق وبيروت لمساعدة المصريين في سوريا السفير العشيري: تنسيق كامل بين سفارتي مصر بدمشق وبيروت لمساعدة المصريين في سوريا

أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصليةوالمصريين في الخارج أن السفارة المصرية في دمشق تقوم بمساعدة كل من تم توقيفه من المصريين في سوريا وتتابع أسباب القبض عليه.

وقال السفير العشيري – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – إن السفارة المصرية مازالت تفتح أبوابها بالعاصمة السورية لمساعدة أبناء الجالية على العودة إلى أرض الوطن .

وأوضح أن حوالى 5000 مصري قد ساعدتهم بالفعل السفارة المصرية بدمشق على العودة إلى وهو ما يمثل حوال 95\% من عدد أبناء الجالية المصرية في سوريا.

وأشار إلى أن الجسر البري والجوي لترحيل المصريين سيبدأ اعتبارا من اليوم، حيث سيعود الفوج الأول والذي يضم 60 مصريا… يصل 28 منهم عبر لبنان جوا إلى مصر، بينما يغادر 32 دمشق على متن الخطوط السورية.

ولفت السفير العشيري إلى أن السفارة المصرية قامت باستخراج وثائق سفر لمن فقدوا جوزات سفرهم نتيجة لتواجدهم في مناطق الاشتباكات، مشيرا إلى أنه تم ترحيل 24 منهم بالفعل، فضلا عن توفير السفارة لحافلات لهم على نفقة الدولة نقلتهم عبر بيروت.

ونوه بأن هناك تنسيقا كاملا بين سفارتي مصر بدمشق وبيروت لإنهاء دخول المصريين القادمين من سوريا دون أي تعطيل، مضيفا أن سفارتنا بدمشق تتابع أيضا أوضاع المصريين (من النساء والرجال) المتزوجين من جنسيات أخرى وتقوم بتسفيرهم برفقة أسرهم.

أ ش أ

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