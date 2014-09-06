بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يرأس وفد الجامعة أثناء زيارتهم لمشروع قناة السويس الجديد

أكد الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط على أهمية إطلاق مشروع قناة السويس الجديد والذى يمثل خطوة تاريخية فارقة فى تاريخ مصر الحديثة وما يحمله هذا المشروع القومى العملاق من أمل فى تحقيق حلم المصريين فى غد أفضل وخطوة هامة فى طريق التنمية والرخاء مضيفًا أن جامعة أسيوط لن تبخل بتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبحثية فى خدمة هذا المشروع داعياً كافة مؤسسات وفئات المجتمع للتكاتف لتوفير ما يلزم المشروع من جهد ومال حتى يتسنى إنجازه فى وقت زمنى قصير .

> يأتى هذا فى إطار ترأس الدكتور عبد السميع لوفد يمثل الجامعة خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية ، و الذى ضم الدكتور أحمد عبده جعيص نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حسن صلاح نائبه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ثروت عبد العال المستشار القانونى لرئيس الجامعة ، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وذلك استجابة لدعوة الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى للجامعات المصرية لزيارة مشروع القناة وتقديم الدعم المعنوى للعاملين بالمشروع ، حيث قدم لهم وفد الجامعة بعض الوجبات الغذائية .